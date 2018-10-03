برلماني كوري جنوبي يطالب بيونغ يانغ بالكشف عن عدد صواريخها النووية

طالب برلماني كوري جنوبي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بتقديم بيانات "دقيقة" عن الترسانة النووية التي تمتلكها بلاده، والإطار الزمني لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال النائب عن "حزب الوطنيين في كوريا" المحافظ تشو ون جين، إنه يجب على الرئيس كيم تقديم كل البيانات عن ترسانة بلاده النووية، خلال القمة التي يرجح عقدها في القريب العاجل بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "إذا ما التقيا، يجب على كيم أن يتحدث بالتفصيل عن عدد الأسلحة النووية التي لديه ومتى يعتزم تفكيكها".

كما لفت إلى ضرورة تشديد العقوبات على بيونغ يانغ وقال: "علينا مواصلة العقوبات ولكن يجب أن نجعلها أقوى. وإلا فإن الشماليين لن يتخلوا أبدا عن قنابلهم النووية".

وسيبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت المقبل جولة تشمل الكوريتين واليابان والصين، يلتقي خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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ومن المقرر أن يجتمع بومبيو بكيم لبحث نزع سلاح بيونغ يانغ النووي وسير الإعداد للقاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن القمة الأولى بين ترامب وكيم جرت في سنغافورة في 12 يونيو الماضي، وتعهد خلالها كيم بتخلي بلاده عن سلاحها النووي، مقابل وعود قطعها ترامب بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي