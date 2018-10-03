بعد البنتاغون.. ترامب يتلقى ظرفا مشبوها!

أعلن جهاز الخدمة السرية التابع للحكومة الأمريكية، أنه نجح في منع وصول ظرف مشبوه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس الأمريكي: يمكننا أن نؤكد استلام ظرف مشبوه وجّه إلى الرئيس ترامب في 1 أكتوبر 2018. الظرف لم يتم تسليمه للبيت الأبيض ولم يدخل إليه أبدا والمخابرات بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، فتحت تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساتها.

وأمس، أعلن البنتاغون العثور على مادة الريسين السامة في ظرفين أرسلا لأحد موظفيه، وإثر ذلك فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحقيقا في الحادث.

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وتستخدم مادة الريسين كسلاح بيولوجي، وهي مركب شديد السمية يستخرج من بذور نبات الخروع، وقد استخدمت هذه المادة في عدة هجمات سابقة أحبطتها الأجهزة الأمنية الأمريكية.

جدير بالذكر، أنه تم استحداث قسم خاص للتعامل مع الرسائل خارج مبنى البنتاغون بعد الهجمات الإرهابية 11 سبتمبر 2001 وحادث إرسال ظروف تتضمن بكتيريا الجمرة الخبيثة إلى البنتاغون.

المصدر: نوفوستي