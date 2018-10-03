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واشنطن تشيد برد فرنسا على "مخطط الاعتداء الإيراني"

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واشنطن تشيد برد فرنسا على
AFP MANDEL NGAN
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أشادت واشنطن برد فعل باريس "القوي" وفرضها عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، واتهامها علانية طهران بالتخطيط لشن اعتداء ضد تجمع لمعارضين إيرانيين في ضواحي باريس يونيو الماضي.

وكتب مجلس الأمن القومي الأمريكي على تويتر: "فرنسا تتخذ قرارات قوية ردا على الهجوم الإرهابي الإيراني الفاشل في باريس ويجب على طهران أن تعرف أن هذا السلوك الفاضح لن يتم التساهل معه".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للصحفيين إن المخطط الذي كشفت باريس تفاصيله يثبت أن إيران هي "الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت الثلاثاء أنها أحبطت اعتداء خطّطت لتنفيذه وزارة الاستخبارات الإيرانية ضد تجمّع لمعارضين إيرانيين قرب باريس في يونيو الماضي.

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وأعقبت باريس اتهامها بفرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، لكن طهران سارعت لتكذيب هذا الاتهام.

المصدر: أ ف ب

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