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الكرملين: لا نعير اهتماما كبيرا لتصريحات المندوبين

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الكرملين: لا نعير اهتماما كبيرا لتصريحات المندوبين
Sputnik
الكرملين
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علق الكرملين على تصريحات مندوبة واشنطن الدائمة لدى الناتو كاي بيلي هاتشيسون، بشأن إمكانية تدمير الصواريخ الروسية، قائلا إن روسيا لا تعير أهمية كبيرة لتصريحات المندوبين الدائمين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حديثه لقناة CNN الأمريكية، إن من في الكرملين "يفضلون عدم إعطاء اهتمام زائد لتصريحات المندوبين الدائمين، في حين أن لدينا الكثير من عدم اليقين بشأن الرسائل (التي يبعثها من هم) على مستوى أعلى".

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وصرحت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، كاي بايلي هاتشيسون، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، باستعداد الولايات المتحدة لضرب روسيا عسكريا في حال لم تتخل عن برنامج تطوير الصواريخ المجنحة المتوسطة المدى المحظورة.

لكنها عادت في وقت لاحق وكتبت على صفحتها على تويتر أنها لم تكن تقصد "ضربة استباقية ضد الاتحاد الروسي".

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المصدر: نوفوستي

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