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رئيس وزراء أرمينيا يعلن عزمه على الاستقالة

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رئيس وزراء أرمينيا يعلن عزمه على الاستقالة
Reuters STRINGER
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عزمه تقديم استقالته من أجل الإسراع بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وأكد باشينيان خلال مظاهرة لأنصاره أمام مقر البرلمان في العاصمة يريفان أنه سيعلن عن موعد تقديم استقالة في وقت لاحق، وأنه سيبقى قائما بأعمال رئيس الوزراء بعد استقالته.

ويأتي ذلك بعد أن أقال باشينيان الوزراء الذين يمثلون الحزب الجمهوري المعارض وحزب "أرمينيا المزدهرة" وحزب "الطاشناق" (الاتحاد الثوري)، بسبب تأييد الأحزاب للتعديلات القانونية التي أقرها البرلمان والتي يعارضها باشينيان لكونها تعقد حل البرلمان.

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وتوافد آلاف من أنصار باشينيان إلى مقر البرلمان الأرمني للاحتجاج على التعديلات القانونية المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأرمني ينص على أنه في حال استقالة رئيس الوزراء وعدم انتخاب البرلمان لرئيس وزراء جديد، يحل البرلمان.

المصدر: وكالات

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