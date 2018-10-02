ماكرون يطلب من رئيس وزرائه أسماء بديلة لوزير الداخلية

قال مسؤول في اللرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء إدوارد فيليب طرح أسماء شخصيات لتحل محل وزير الداخلية جيرار كولومب الذي رفض ماكرون استقالته أمس.

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وقال كولومب لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه ما زال يريد الاستقالة من أجل الترشح لمنصب رئيس بلدية ليون.

وكولومب وهو عضو الحزب الاشتراكي سابقا، من أوائل من دعموا ماكرون في حملته الرئاسية.

وقدّم وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الاثنين، استقالته إلى ماكرون إلا أنه رفضها، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وكولومب الملتزم بالخطاب الرئاسي عادة، بدا منذ مطلع سبتمبر وكأنه ينأى بنفسه عن سياسة الحكومة، وقال إن السلطة التنفيذية "تفتقر إلى التواضع".

المصدر: وكالات