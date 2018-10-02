 
مباشر

ماكرون يطلب من رئيس وزرائه أسماء بديلة لوزير الداخلية

أخبار العالم

ماكرون يطلب من رئيس وزرائه أسماء بديلة لوزير الداخلية
Reuters / Vincent Kessler
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvdc

قال مسؤول في اللرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء إدوارد فيليب طرح أسماء شخصيات لتحل محل وزير الداخلية جيرار كولومب الذي رفض ماكرون استقالته أمس.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الرئيس الفرنسي يرفض استقالة وزير داخليته

وقال كولومب لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه ما زال يريد الاستقالة من أجل الترشح لمنصب رئيس بلدية ليون.

وكولومب وهو عضو الحزب الاشتراكي سابقا، من أوائل من دعموا ماكرون في حملته الرئاسية.

وقدّم وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الاثنين، استقالته إلى ماكرون إلا أنه رفضها، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وكولومب الملتزم بالخطاب الرئاسي عادة، بدا منذ مطلع سبتمبر وكأنه ينأى بنفسه عن سياسة الحكومة، وقال إن السلطة التنفيذية "تفتقر إلى التواضع".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يشتبك مع مراسلي قنوات أمريكية