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واشنطن: بومبيو سيلتقي كيم الأحد المقبل

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واشنطن: بومبيو سيلتقي كيم الأحد المقبل
AP
بث تلفزيوني لمباحثات بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيبدأ يوم السبت المقبل جولة تشمل الكوريتين الشمالية والجنوبية واليابان والصين، وسيلتقي خلالها زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن المحطة الأولى لجولة بومبيو الآسيوية التي ستستغرق 3 أيام، يستهلها بطوكيو، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو ووزير الخارجية تارو كونو.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية الأحد الـ 7 أكتوبر لبحث نزع سلاح بيونغ يانغ النووي وسير الإعداد للقاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وفي كوريا الجنوبية سيجتمع بومبيو مع رئيس الجمهورية، مون جاي إن، ووزير الخارجية، كانغ كيونغ هوا، ليغادر بعد ذلك إلى الصين، حيث سيلتقي وزير خارجيتها، وانغ يي، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن القمة الأولى بين ترامب وكيم جرت في سنغافورة في الـ 12 يونيو الماضي، تعهد خلالها كيم بتخلي بلاده عن سلاحها النووي، مقابل وعود قطعها ترامب بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

المصدر: تاس

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