مدريد ترفض مطالب كتالونيا بتقرير مصيرها بنفسها

أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها لما اعتبرته "إنذارا" من قبل سلطات إقليم كتالونيا بشأن منحه إمكانية تقرير مصيره بنفسه.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيسابيل سيلا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نحن لا نقبل إنذارات"، مضيفة: "الحكم الذاتي نعم، لكن الاستقلال لا".

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وأكدت أن إسبانية لا تزال تركز على حوار واسع مع الإقليم من أجل تسوية الأزمة الحالية.

وكان رئيس حكومة كتالونيا كيم تورا قد هدد بسحب التأييد البرلماني من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إن لم يوافق خلال شهر على آلية تتيح لكتالونيا تقرير مصيرها بنفسها.

المصدر: رويترز