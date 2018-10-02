 
مباشر

مدريد ترفض مطالب كتالونيا بتقرير مصيرها بنفسها

أخبار العالم

مدريد ترفض مطالب كتالونيا بتقرير مصيرها بنفسها
Reuters Susana Vera
المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيسابيل سيلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvd6

أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها لما اعتبرته "إنذارا" من قبل سلطات إقليم كتالونيا بشأن منحه إمكانية تقرير مصيره بنفسه.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيسابيل سيلا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نحن لا نقبل إنذارات"، مضيفة: "الحكم الذاتي نعم، لكن الاستقلال لا".

إقرأ المزيد
انفصاليو كاتالونيا يقطعون الطرق في الذكرى الأولى لاستفتاء الانفصال

وأكدت أن إسبانية لا تزال تركز على حوار واسع مع الإقليم من أجل تسوية الأزمة الحالية.

وكان رئيس حكومة كتالونيا كيم تورا قد هدد بسحب التأييد البرلماني من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إن لم يوافق خلال شهر على آلية تتيح لكتالونيا تقرير مصيرها بنفسها.

المصدر:  رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يشتبك مع مراسلي قنوات أمريكية