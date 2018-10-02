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الأمم المتحدة: الظروف غير مواتية لعودة اللاجئين السوريين

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الأمم المتحدة: الظروف غير مواتية لعودة اللاجئين السوريين
AP
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق
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قال نائب المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة ​الأمم المتحدة​، ​فرحان حق، إن الظروف غير مواتية لعودة ​اللاجئين​ السوريين إلى بلدهم.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن حق قوله اليوم الثلاثاء: "ما تحتاجه سوريا حاليا هو تشكل ظروف مناسبة وشاملة لعودة اللاجئين وهو ما يتطلب التوصل إلى اتفاق لوقف العنف".

وأكد المسؤول الأممي أن "قرار العودة يجب أن يكون طوعيا ومن اللاجئين أنفسهم"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة لا تجبر أبدا اللاجئين على العودة".

وأعرب حق عن استعداد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للمساهمة في عودة اللاجئين السوريين "إذا كانت الظروف مناسبة".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأرضية باتت مهيئة لعودة طوعية للاجئين، متهما بعض الدول بتسييس هذا الملف واستخدامه ورقة في تنفيذ أجندة سياسية.

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المصدر: الأناضول

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