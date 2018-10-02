وزير الخارجية السوري: تركيا قادرة على تنفيذ التزاماتها في إدلب

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الثلاثاء إن تركيا قادرة على تنفيذ التزاماتها في الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا بشأن محافظة إدلب السورية.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "الميادين" اللبنانية قال المعلم إنه على المسلحين في إدلب تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة في موعد أقصاه ديسمبر.

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وصرح وزير الخارجية السوري أن سوريا لم تعد محور النقاش الأممي وأنها ستكتب الفصل الأخير من الحرب السورية الذي يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية وصولا إلى منبج وشرق الفرات.

وأكد أن سوريا ستكتب الفصل الأخير في الحرب على الإرهاب.

كما أثنى المعلم على الضربة الإيرانية في البوكمال ورأى أن الصواريخ تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التعاون مع إيران شرعي وينسجم مع سيادة سوريا.

وأفاد المعلم في المقابلة التلفزيونية بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت بنجاح فائق للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت أكثر من ثلثيها، معربا عن ثقته بقدرة سوريا على حماية أجوائها من العدوان الإسرائيلي وغيره.

وبشأن منظومة صواريخ "إس 300"، أعرب المعلم عن ثقة بلاده بتأكيد روسيا أن سماء سوريا ستكون محمية.

المصدر: وكالات