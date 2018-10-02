تدريبات مشتركة بين الطيارين الروس والصرب

بدأت طواقم الطيارين الروس والصرب تدريبات مشتركة في إطار المناورات التكتيكية "بارس 2018".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الطواقم تنفذ التحليقات على متن مروحيات "مي 8". ويشارك في المرحلة الأولى من المناورات 4 طواقم طيارين من الجانبين.

ومن بين مهام الطيارين خلال التدريبات نقل مجموعات من قوات الإنزال إلى منطقة محددة، وإجلاء وحدات القوات الخاصة من منطقة تحت سيطرة العدو الافتراضي.

وفي وقت لاحق سيقوم الطيارون الروس والصرب بالتدرب على اعتراض أهداف جوية على متن مقاتلات "ميغ 29" وغيرها من المهام.

يذكر أن مناورات "بارس 2018" تجري على أراضي صربيا من الأول إلى الـ 5 أكتوبر بمشاركة 10 طائرات ومروحيات صربية، بما في ذلك مروحيات "مي 8" ومقاتلات "ميغ 29".

المصدر: RT