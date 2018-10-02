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شاهد.. أول قذيفة تطلق في الحرب العالمية الثانية

أخبار العالم

شاهد.. أول قذيفة تطلق في الحرب العالمية الثانية
thesun
الحرب العالمية الثانية
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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، صورا تعرض لأول مرة لقذيفة من سفينة حربية ألمانية تجاه بولندا والتي تعد الشرارة الأولى للحرب العالمية الثانية.

thesun

وتسببت هذه القذيفة من سفينة "شيلزفينغ هولستاين" الألمانية في 1 سبتمبر عام 1939 في بداية الحرب، حيث أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا بعد يومين فقط من إطلاق القذيفة.

thesun

وعرضت الصور التاريخية في مزاد علني ببريطانيا.

ومن المتوقع أن تباع صور الحرب المدمرة بمئتين وخمسين جنيها إسترلينيا للصورة الواحدة.

thesun

واستغرقت الحرب العالمية الثانية ستة أعوام كاملة إذ بدأت في الأول من سبتمبر عام 1939 ووضعت أوزارها في 2 سبتمبر عام 1945.

thesun

المصدر: thesun

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