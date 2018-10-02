"الطاقة الذرية" لنتنياهو: فتشنا كل ما يمكن تفتيشه في إيران

ردت "وكالة الطاقة الذرية الدولية" على مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إياها بتفتيش "مستودع ذري سري" في طهران، مشددة على أولوية الحفاظ على استقلالية عملها.

وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في بيان اليوم الثلاثاء: "ترسل الوكالة المفتشين إلى المواقع فقط عند الحاجة. وتستخدم الوكالة كل التدابير المتعلقة بالمعلومات المتوفرة لديها، لكنها لا تتعامل مع أي معلومة دون فحص".

ولم يشر بيان أمانو على وجه التحديد إلى إسرائيل في البيان، لكن هذا هو أول تصريح علني له منذ أن أثار نتنياهو موضوع "المستودع الذري الإيراني".

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وأضاف أمانو أن الوكالة نفذت ما يعرف بالتفتيش المكمل، الذي عادة ما يتم بعد فترة وجيزة من الإخطار به، لجميع المواقع التي تعين زيارتها في إيران.

وقال: "كل المعلومات التي تم الحصول عليها بما فيها الواردة من أطراف ثالثة تخضع لمراجعة حثيثة وخضعت مع المعلومات الأخرى الواردة لتقييم مستقل يستند إلى خبرة الوكالة".

وتابع: "حفاظا على المصداقية، فإن استقلالية الوكالة تأتي في المقام الأول من حيث الأهمية".

وكان نتنياهو قد أكد في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي "وجود موقع ذري سري في طهران"، وحث "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" على زيارته.

المصدر: رويترز