وزيرة الدفاع الفرنسية: صواريخ إيران الباليستية تمثل تهديدا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الثلاثاء إن برنامج إيران للصواريخ الباليستية النووية يمثل تهديدا للمنطقة والعالم.

وأضافت فلورانس بارلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي جيمس ماتيس، أن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط مبعث قلق كبير.

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وأعلن مسؤول دبلوماسي فرنسي اليوم أن المخابرات الفرنسية خلصت إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أمرت بشن هجوم لم ينفذ، على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في مدينة فيلبانت قرب باريس في يونيو الماضي، وهو ما نفته طهران.

كما جمدت الحكومة الفرنسية أصولا مملوكة للمخابرات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين ردا على المخطط المزعوم.

هذا وكشفت وكالة "رويترز" أن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الفرنسية فيها ناشدت الدبلوماسيين الفرنسيين في أغسطس بعدم السفر إلى إيران، معللة ذلك بسبب مخطط تفجير في فيلبانت، وتشديد إيران من موقفها تجاه الغرب، كما أجلت باريس تعيين سفير جديد إلى إيران، كما لم ترد على ترشيحات طهران لمناصب دبلوماسية في فرنسا.

المصدر: وكالات