ليتوانيا.. تعطل عبارة تقل 335 شخصا في بحر البلطيق ولا مصابين

أعلن جيش ليتوانيا اليوم الثلاثاء أن عبارة تقل 335 شخصا اندلعت فيها النيران في بحر البلطيق بعد حصول انفجار في غرفة المحركات.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الليتوانية إن العبارة وجهت رسالة استغاثة في الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، وأرسل جيش ليتوانيا طائرة هليكوبتر وأعد طائرتين أخريين لإرسالهما إذا تطلب الأمر.

من جهتها أعلنت البحرية الليتوانية أن الحريق الذي شب اليوم الثلاثاء في عبارة متجهة من ألمانيا إلى كلايبيدا في ليتوانيا أخمد ولا توجد تقارير عن إصابة أشخاص أثناء الحادث.

وكانت العبارة في طريقها إلى بلدة كلايبيدا الساحلية في ليتوانيا قادمة من مدينة كييل الألمانية.

وأفادت الشركة المشغلة للعبارة بأنها عطبت ولم تندلع فيها النيران، وأضافت أنه سيتم جرها إلى كلايبيدا.

وأبلغ متحدث باسم شركة "دي.إف.دي.إس" الدنماركية لتشغيل العبارات رويترز أن عبارة ترفع علم ليتوانيا وعلى متنها 355 شخصا تعطلت في بحر البلطيق لكن لم ترد أنباء عن إصابات.

وقال المتحدث: "كان هناك اهتزاز ودخان لكن لم يُلحظ وجود حريق"، مناقضا تقارير سابقة للجيش الليتواني عن حريق شب في السفينة، ولم يفصح عما إذا كان الركاب والطاقم في خطر وقال إن العبارة ستسحب إلى الميناء.

The fire that on Tuesday broke out in the Baltic Sea on a ferry on route from Germany to Lithuania's Klaipėda has been put out and there are no reports about people injured during the incident, Lithuania's Navy says. #balticsea#firehttps://t.co/WF7x5GDMHTpic.twitter.com/VjHqHGNr8f — Lithuania Tribune (@lithuaniatribun) 2. října 2018

المصدر: رويترز