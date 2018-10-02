ليتوانيا.. انفجار في عبارة تقل 335 شخصا في بحر البلطيق

أعلن جيش ليتوانيا اليوم الثلاثاء أن عبارة تقل 335 شخصا اندلعت فيها النيران في بحر البلطيق بعد حصول انفجار في غرفة المحركات.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الليتوانية إن العبارة وجهت رسالة استغاثة في الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، وأرسل جيش ليتوانيا طائرة هليكوبتر وأعد طائرتين أخريين لإرسالهما إذا تطلب الأمر.

من جهتها أعلنت البحرية الليتوانية أن الحريق الذي شب اليوم الثلاثاء في عبارة متجهة من ألمانيا إلى كلايبيدا في ليتوانيا أخمد ولا توجد تقارير عن إصابة أشخاص أثناء الحادث.

وكانت العبارة في طريقها إلى بلدة كلايبيدا الساحلية في ليتوانيا قادمة من مدينة كييل الألمانية.

وأفادت الشركة المشغلة للعبارة بأنها عطبت ولم تندلع فيها النيران، وأضافت أنه سيتم جرها إلى كلايبيدا.

The fire that on Tuesday broke out in the Baltic Sea on a ferry on route from Germany to Lithuania's Klaipėda has been put out and there are no reports about people injured during the incident, Lithuania's Navy says. #balticsea#firehttps://t.co/WF7x5GDMHTpic.twitter.com/VjHqHGNr8f — Lithuania Tribune (@lithuaniatribun) 2. října 2018

المصدر: رويترز