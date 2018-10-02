الولايات المتحدة تهدد بضرب روسيا في حال لم تتخل عن برنامج تطوير الصواريخ المجنحة المحظورة

أكدت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، كاي بايلي هاتشيسون، استعداد الولايات المتحدة لضرب روسيا عسكريا في حال لم تتخل عن برنامج تطوير الصواريخ المجنحة المتوسطة المدى المحظورة.

وفي مؤتمر صحفي جرى اليوم الثلاثاء اتهمت هاتشيسون روسيا بانتهاك معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين موسكو وواشنطن، قائلة: "على مدار عدة سنوات نحاول توصيل رسالة إلى روسيا بأننا نعرف أنها تنتهك المعاهدة، وقدمنا لروسيا الدلائل المتوفرة لدينا على أنهم (الروس) ينتهكون المعاهدة".

يتبع..