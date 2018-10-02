البحرية الإيرانية: أرسلنا 56 سفينة حربية منذ 2007 إلى المياه البعيدة

قال قائد منطقة الإمامة الأولى التابعة للبحرية الإيرانية إن بلاده أرسلت 56 سفينة حربية منذ 2007 إلى المياه البعيدة ومستعدة للتمركز البحري في أي منطقة من مياه العالم إذا تطلب الأمر.

وتابع قائد منطقة الإمامة الأولى مجتبي محمدي، أن طهران أرسلت 56 قطعة بحرية حربية إلى المياه البعيدة للقيام بمهام وللحفاظ على مصالحها من اعتداء القراصنة. مؤكدا استعداد إيران للتمركز في أي منطقة من مياه العالم إذا تطلب الأمر وذلك توفيرا لأمن التنقل البحري الإيراني والحفاظ على مصالح البلد.

وأشار إلى أن السفن العسكرية الإيرانية موجودة حاليا في خليج عدن لحفظ أمن الخطوط النقلية، وما زال إرسال هذه الفرق مستمرا حتى الآن.

المصدر:"إرنا"