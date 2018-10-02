ألمانيا توقف طلعاتها الجوية فوق العراق وسوريا

قررت الحكومة الألمانية، ابتداء من العام المقبل إيقاف مهامها الاستطلاعية ومهام التزويد بالوقود في الجو في إطار عمليات تقودها واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

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وحسب وكالة رويترز، فإن القوات الجوية الألمانية ستنهي طلعاتها بحلول 31 أكتوبر 2019، دون أن تبرر القرار.

ولم تحدد الحكومة الألمانية موعدا لإنهاء بعثة القوات الألمانية لتدريب أفراد الجيش العراقي لكن من المقرر مراجعتها يوم 30 أبريل، وسيكون للمجلس الأدنى في البرلمان القول الفصل بشأن استمرار نشر نحو 800 ألف جندي ألماني في المنطقة.

والطائرات الألمانية المشاركة في مهام الاستطلاع والتزود بالوقود في الجو متمركزة الآن في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين الشهر الماضي خلال زيارة للقاعدة إنها لا تستبعد نشرا أطول أمدا للقوات في الشرق الأوسط وسط جدل أوسع نطاقا بشأن دور ألمانيا في عمل عسكري محتمل في سوريا.

ولم تنفذ ألمانيا سوى تدخلات محدودة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية تركزت على التدريب والاستطلاع والإنقاذ الطبي وحفظ السلام إذ أن ماضيها النازي يجعل العمل العسكري مسألة حساسة، لكنها شاركت في هجوم جوي عام 1999 على يوغوسلافيا السابقة.

المصدر: رويترز