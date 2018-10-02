ماي تحتج على تشبيه الاتحاد الأوروبي بالسوفيتي

جزمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعدما أثار وزير خارجيتها غضب الأوروبيين بتشبيه الاتحاد الأوروبي بالسوفيتي على صعيد الحريات، بأن "الاتحاد الأوروبي ليس كالسوفيتي".

وقالت: "بينما أجلس وراء هذه الطاولة في الاتحاد الأوروبي توجد بلدان كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي وهي دول ديمقراطية الآن ويمكنني القول إن الاتحادين مختلفان".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نبه الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى أن الاتحاد تأسس لحماية الحريات، مضيفا أن الدرس المستفاد من التاريخ السوفيتي هو أنه إذا تحول الاتحاد إلى سجن ستزداد الرغبة في مغادرته.

المصدر:"رويترز"