إيران قصفت شرقي الفرات بطائرة مستنسخة عن أمريكية

كشفت وكالة أنباء "فارس" أن الحرس الثوري استخدم في هجومه على أهداف شرقي الفرات السوري فجر أمس، طائرة إيرانية مسيّرة من طراز "صاعقة".

وأفادت الوكالة بأن 7 طائرات درون إيرانية، بعد الهجوم بستة صواريخ بالستية، باشرت في دك "مقرات الإرهابيين في شرق الفرات بسوريا".

ولفتت في هذا السياق إلى أنه "وفقا للتقارير الواردة يبدو أن إحداها كانت من طراز "صاعقة"، مضيفة أن هذا الطراز ينتمي إلى فئة "سيمرغ"، وهي طائرة مسيرة مصنعة باستخدام "التكنولوجيا والهندسة العكسرية لطائرة الدرون الأمريكية RQ170".

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وذكرت أن طائرة "صاعقة" المسيرة يمكنها حمل 4 قنابل ذكية وفائقة الدقة من المرجح، حسب مشاهد القصف، أنها تطلق من أسفلها.

يذكر أن طائرة "صاعقة" المسيرة، أزيح عنها الستار قبل عامين، وهي مستنسخة وفق المصادر الإيرانية، عن طائرة ذاتية أمريكية نجحت إيران في السيطرة عليها وإنزالها عام 2011.

المصدر: فارس