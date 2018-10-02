ارتفاع حصيلة قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 1234

أعلنت السلطات الإندونيسية أن عدد ضحايا كارثة الزلزال والتسونامي في جزيرة سولاويسي قد ارتفع إلى 1234 قتيلا، وخلّف مئات الجرحى وشرّد زهاء 16 ألفا آخرين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث بوروو نوغروهو قوله اليوم الثلاثاء، إنه "وحتى الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ عدد القتلى 1234"، فيما تقول الأمم المتحدة إن نحو مئتي ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة بينهم آلاف الأطفال في إندونيسيا.

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ويعرقل جهود الإنقاذ عدم توفر المعدات الثقيلة وانقطاع طرق النقل وحجم الدمار، فيما يقود الجيش الإندونيسي جهود الإنقاذ.

وفي خضم هذه النكبة، أطلقت الشرطة عيارات تحذيرية والغاز المسيل للدموع للتصدي لمحاولات نهب المتاجر في بالو المدينة الساحلية التي اجتاحتها أمواج التسونامي عقب زلزال بلغت شدته 7,5 درجة.

المصدر: أ ف ب