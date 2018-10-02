كتاب يروي تفاصيل حياة سكريبال في بريطانيا

أصدر الصحفي البريطاني مارك أوربان، الكاتب المتخصص بالشؤون الدبلوماسية في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كتابا عن العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

وألف الصحفي البريطاني كتابه بناء على لقاءاته مع سكريبال في عام 2017، كما يتطرق الكتاب إلى حادث تسمم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي.

وحسب ما ورد في الكتاب، لم يصدق سكريبال في البداية رواية ضلوع روسيا في محاولة تسميمه، ومع مرور الزمن فقط أدرك بأنه مستهدف من قبل الكرملين، على حد قول المؤلف.

كما أشار أوربان في كتابه إلى أن سكريبال بعد خروجه من الغيبوبة وخلال فترة تعافيه كان يواجه "مشاكل نفسية" متعلقة بالتأقلم مع حالته ما بعد التسمم.

وحسب قول أوربان، لم يرغب سكريبال بأن يورد كلامه على شكل اقتباس مباشر، لأنه "كان خائفا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" وكان يرغب بأن يكون لدى أفراد عائلته إمكانية زيارته بحرية. ومع ذلك لم يكن على قناعة بأن أي شيء يهدد حياته.

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ووصف أوربان سكريبال في كتابه بأنه "متعصب قومي ولا يخجل من ذلك". ويشير إلى أن سكريبال كان يشاهد بشكل دوري في بيته الذي اشترته له الاستخبارات البريطانية، برامج القناة التلفزيونية الروسية الأولى، وأيد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا ولم يصدق مزاعم وجود الجيش الروسي في شرقي أوكرانيا.

ويشار في الكتاب إلى أن سكريبال وافق على التعاون مع الاستخبارات البريطانية في منتصف التسعينات لـ "اشمئزازه" من الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين، وإلى أنه قدم الاستقالة من الاستخبارات العسكرية الروسية عام 1992، حيث لم يرغب بمواصلة الخدمة بعد مجيء السلطات الجديدة وتفكك الاتحاد السوفيتي، لكن هيئة الاستخبارات العامة تمكنت من إقناعه بسحب الاستقالة وأرسلته إلى إسبانيا، حيث قامت الاستخبارات البريطانية بتوظيفه في وقت لاحق.

يذكر، أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات التي وجهت إليها بريطانيا بشأن قضية سكريبال، ودعت موسكو السلطات البريطانية إلى تقديم أدلة تدعم روايتها، وإلى التعاون في التحقيق في القضية.

المصدر: "الغارديان"، "نيويورك تايمز"