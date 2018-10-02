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سكريبال يستبعد تورط موسكو في تسميمه

أخبار العالم

سكريبال يستبعد تورط موسكو في تسميمه
Sputnik
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ذكر مارك أوربان الصحفي في "بي بي سي" في كتابه "قضية سكريبال"، أن العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال لم يصدّق رواية ضلوع روسيا في محاولة تسميمه وابنته يوليا في بريطانيا.

وكتب الصحفي، الذي تواصل شخصيا مع سكريبال، أن سيرغي وبعد خروجه من الغيبوبة، رفض تصديق وجود علاقة للكرملين بمحاولة قتله وابنته.

وقال أوربان، إن سكريبال ورغم تورطه في تسريب أسرار الدولة الروسية لجهات أجنبية، إلا أنه بقي يعرب بصراحة عن وجهات نظره وآرائه ذات الطابع القومي المتعصب، فهو على سبيل المثال، أيد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا ولم يصدق مزاعم وجود الجيش الروسي في شرقي أوكرانيا.

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وأكد أوربان، أن سيرغي سكريبال كان يشاهد بشكل دوري في بيته الذي اشترته له الاستخبارات البريطانية، برامج القناة التلفزيونية الروسية الأولى.

المصدر: لينتا رو

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