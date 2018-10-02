تعديل حكومي "مصغّر" في اليابان

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعديلا حكوميا غير بموجبه وزير الدفاع ، دون أن يشمل التغيير حقائب رئيسية أخرى في الحكومة.

وحسب التعديل الحكومي، الذي أعلن عنه الثلاثاء السكرتير الأول في الحكومة يوشيهيدي سوغا، عين تاكيشي إيوايا (61 عاما) وزيرا للدفاع بدلا من إيتسونوري أونوديرا الذي شغل المنصب منذ أغسطس 2017.

وقال سوغا إن وزير الدفاع الجديد "ليس جديدا في شؤون الدفاع لكنه أيضا ليس متمرسا كأونوديرا"، مضيفا أن "قدراته كوزير للدفاع لا تزال غير معروفة".

وإيوايا سياسي مخضرم شغل في الماضي مناصب حكومية بينها نائب وزير الدفاع والشؤون الخارجية.

ويأتي التعديل الحكومي في أعقاب إعادة انتخاب آبي على رأس الحزب الليبرالي الديموقراطي، مما يضعه على سكة دخول التاريخ كرئيس حكومة بقي لأطول فترة في منصبه.

المصدر: أ ف ب