ناسا: أمريكا ستواصل هيمنتها في الفضاء

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدينستاين، أن الوكالة تطلق مرحلة جديدة في استكشافات القمر والمريخ "للحفاظ على الدور القيادي للولايات المتحدة" في الفضاء.

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وأشاد رئيس "ناسا" بالإنجازات التي حققتها الوكالة، في فيديو نشر اليوم الاثنين في الموقع الإلكتروني للوكالة بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيسها، قائلا: "منذ وقت الإنشاء غيرت هيئتنا العظيمة العالم إلى الأفضل، ونواصل نشاطنا لتحقيق الأهداف المنشودة وإظهار قيادتنا".

وتابع: "على مدار ستة عقود أظهرنا للعالم عددا مذهلا من البرامج العلمية الجريئة والمشاريع في مجال الطيران، وكذلك الرحلات المأهولة".

وأكد برايدينستاين أن ناسا في الذكرى الـ60 لإنشائها، تستأنف تنفيذ برامج الاستكشافات الواسعة النطاق للقمر، وتستعد لإرسال رحلات مأهولة إلى المريخ، مضيفا: "ستواصل أمريكا هيمنتها في الفضاء.. سنحقق إنجازات جديدة ستغير العالم وسنلهم الأجيال الجديدة للتحرك والتقدم مستفيدة من خبرتنا".

المصدر: تاس