إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا قبالة شواطئ إسبانيا

أفادت هيئة الإنقاذ والأمن البحري في إسبانيا، بإنقاذ 458 مهاجرا قبالة السواحل الإسبانية.

وأوضحت الهيئة أنه عثر على 310 مهاجرين غير الشرعيين في بحر البوران، و148 شخصا آخرين عند مضيق جبل طارق.

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وقد ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ​​منذ بداية عام 2018 تجاوز 80 ألف شخص، ومصرع أو فقدان أكثر من 1700 شخص.

ويعد مسار البحر المتوسط ​​الطريق الرئيسي لتسلل المهاجرين إلى أوروبا، يليه الطريق عبر البلقان.

المصدر: تاس