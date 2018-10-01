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سفير كوريا الجنوبية في موسكو يتوقع الإفراج عن "سيفاستوبول" الثلاثاء

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سفير كوريا الجنوبية في موسكو يتوقع الإفراج عن
Sputnik
سفينة الشحن الروسية "سيفاستوبول" في ميناء مدينة تشيريبوفيتس
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عبر سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو عن أمله بانتهاء احتجاز سفينة الشحن الروسية "سيفاستوبول" في ميناء مدينة بوسان بكوريا الجنوبية غدا الثلاثاء على خلفية العقوبات على كوريا الشمالية.

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وقال سفير كوريا الجنوبية في موسكو، أو يون غين، للصحفيين اليوم الاثنين: "نتوقع أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية للحالة المتشكلة حول سفينة "سيفاستوبول" يوم غد"، معربا عن أمله بأن تستمر العلاقات بين روسيا وبلاده في "التطور الناجح مستقبلا".

وقبل ذلك، استدعت الخارجية الروسية سفير كوريا الجنوبية في موسكو وسلمته مذكرة احتجاج على احتجاز "سيفاستوبول"، مطالبة السلطات في كوريا الجنوبية بإخلاء سبيل السفينة الروسية المحتجزة "بصورة غير شرعية.. على الفور".

وأعلن بيتر أوسيتشانسكي مندوب الاتحاد الروسي لعمال النقل يوم السبت الماضي أن السلطات الكورية الجنوبية احتجزت السفينة التي تملكها شركة Gudzon Shipping من مدينة فلاديفوستوك الروسية والتي أدرجتها الولايات المتحدة في قائمتها للعقوبات، يوم 21 أغسطس، للاشتباه بمشاركتها في توريدات الوقود إلى كوريا الشمالية التفافا على العقوبات.

وقال القنصل الروسي في بوسان، رومان بيكوف، إن "سيفاستوبول" وعلى متنها 14 شخصا من أفراد الطاقم رست في ميناء المدينة منتصف أغسطس الماضي لإجراء أعمال صيانة. وأضاف أن السفينة تستعد لمغادرة بوسان.

المصدر: وكالات

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