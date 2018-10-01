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أردوغان: نأمل في بناء العلاقات مع الولايات المتحدة

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أردوغان: نأمل في بناء العلاقات مع الولايات المتحدة
Reuters / Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تأمل في إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة بعد توتر شديد بسبب اعتقال قس أمريكي.

وأضاف أردوغان خلال افتتاح دورة البرلمان: "بإذن الله نأمل في حل المشاكل مع أمريكا في أقرب وقت ونعيد تطوير العلاقات في المجالين السياسي والاقتصادي بروح الشراكة الاستراتيجية".

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وصرح الرئيس التركي: "نحن مصممون (في حدود الدبلوماسية والقانون) على مكافحة هذا النهج المشوه الذي يفرض عقوبات على بلادنا من خلال استخدام ذريعة القس الذي يحاكم بسبب علاقاته المشبوهة مع جماعات إرهابية".

ورأى أردوغان أن واشنطن تسير على "الطريق الخاطئ في السعي لحل مشاكل سياسية وقانونية من خلال التهديد والابتزاز بدلا من الحوار".

وأضاف أن ذلك في الحقيقة يتسبب في ضرر أكبر للولايات المتحدة على المديين المتوسط والطويل.

وتركز الخلاف على اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون منذ عامين بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، وتسبب الخلاف في انهيار الليرة التركية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الآلمنيوم والصلب التركي بسبب اعتقال برانسون، وردت أنقرة بالمثل.

واعتقل القس برانسون بتهمة مساعدة مجموعات تصنف على أنها إرهابية في إطار حملة شنها الحكومة التركية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.

المصدر: أ ف ب

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