انتقادات لوزير الخارجية البريطاني لتشبيهه الاتحاد الأوروبي بالاتحاد السوفيتي

تعرض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، للانتقادات من شخصيات سياسية ودبلوماسية، بسبب تشبيهه في خضم الجدل حول بريكست الاتحاد الأوروبي بالاتحاد السوفيتي على صعيد الحريات.

وكتب السكرتير الدائم في الخارجية البريطانية من 2006 إلى 2010 بيتر ريكيتس على تويتر، واصفا هذه التصريحات بأنها "حماقات لا تليق بوزير للخارجية البريطانية".

وعلى الشبكة الاجتماعية نفسها، قال سايمون فريزر المستقيل من منصب السكرتير الدائم في الخارجية البريطانية: "أيا يكن رأيك حول بريكست، فإن من الخطأ الفاضح لوزير الخارجية البريطاني أن يقارن الاتحاد الأوروبي بالاتحاد السوفيتي".

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وردت سفيرة ليتوانيا في لندن على تويتر بأن "الاتحاد الأوروبي جلب الازدهار والمساواة والنمو والاحترام" لبلادها، فيما "دمر" السوفيت "حياة ثلاثة أجيال"، حسب تعبيرها.

واتهم هانت الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى "معاقبة" المملكة المتحدة لأنها قررت الانسحاب منه، وشبه ذلك بمحاولة الاتحاد السوفيتي السابق منع مواطنيه من السفر.

وتساءل الوزير البريطاني: "ماذا حل بالثقة والحلم الأوروبي؟ الهدف من الاتحاد الأوروبي هو حماية الحرية. الاتحاد السوفيتي هو الذي كان يمنع الناس من المغادرة".

وأطلق تحذيرا قال فيه: "إذا ما حولتم النادي الأوروبي إلى سجن، فإن الرغبة في الفرار لن تنقص، لكنها ستكبر ولن نكون السجين الوحيد الذي يسعى للفرار".

المصدر: أ ف ب