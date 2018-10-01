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دعوى قضائية ضد الرئيس الأوكراني بوروشينكو

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دعوى قضائية ضد الرئيس الأوكراني بوروشينكو
ميخائيل بالينشاك، وكالة نوفوستي
الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو
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رفع نشطاء في أوكرانيا دعوى ضد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بشأن تدخله في شؤون الكنيسة الأرثوذكسية.

وطلب نشطاء منظمة "سيادة القانون" الأوكرانية من محكمة كييف الإدارية بإقرار عدم وجود صلاحيات لدى الرئيس بالتدخل في شؤون الكنيسة وغيرها من المؤسسات الدينية.

وجاء ذلك ردا على توجيه بوروشينكو رسالة إلى بطريرك القسطنطينية، طلب فيها منح الاستقلال للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف، وأيده البرلمان الأوكراني.

وقبلت المحكمة الدعوى وحددت 13 من أكتوبر موعدا للنظر فيها.

وتوجد في أوكرانيا حاليا كنيستان أرثوذكسيتان إحداها تقليدية تابعة لبطريركية موسكو والثانية غير معترفة بها بالقانون الديني وتابعة لبطريركية كييف المعلنة عن طرف واحد، والتي تم إنشاؤها عام 1992. ومنذ الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 كثفت بطريركية كييف جهودها للحصول على الاعتراف بها بصفتها كنيسة مستقلة عن موسكو، ودعمت الحكومة الأوكرانية هذه الجهود.

بدورها أعلنت بطريركية القسطنطينية أنها مستعدة للاعتراف ببطريركية كييف ككنيسة مستقلة، الأمر الذي اعتبرته الكنيسة الروسية غير مقبول.

مصدر: وكالات

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