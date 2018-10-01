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ترامب: الاتفاق التجاري الجديد مع كندا والمكسيك هو تحول تاريخي

مال وأعمال

ترامب: الاتفاق التجاري الجديد مع كندا والمكسيك هو تحول تاريخي
Reuters Jonathan Ernst
دونالد ترامب
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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك، الذي سيحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، ووصفه بأنه "رائع" لجميع الدول.

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ونشر ترامب عدة تغريدات على "تويتر" كتب فيها "الليلة الماضية وبموجب المهلة النهائية التي حددناها، توصلنا إلى اتفاق تجارة جديد رائع مع كندا ليضاف إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المكسيك".

وقال إن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "اوسمكا" الجديد "رائع للدول الثلاث يصحح عيوب وأخطاء" اتفاق "نافتا" المعمول به منذ 24 عاما.

وأضاف ترامب أن "الاتفاق الجديد يفتح أسواقا لمزارعينا ومصنعينا" وفي الوقت ذاته يقلل العوائق التجارية "وسيجمع الدول العظمية الثلاث في منافسة مع باقي العالم، والاتفاق هو تحول تاريخي".

بهذا السياق أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان مشترك أن "كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق مبدئي يتلاءم مع واقع القرن الواحد والعشرين".

وقال البيان إن "الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية" البديلة "لنافتا" "ستسمح بجعل الأسواق أكثر حرية والتجارة أكثر عدلا وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا".

وكان ترامب قد فرض إعادة التفاوض حول "اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" "نافتا" التي طبقت بين الدول الثلاث.

وانتقد اتفاقية "نافتا" مرارا مؤكدا، أنها تسببت بخسارة ملايين الوظائف الأمريكية، خصوصا في قطاع صناعة السيارات.

ويتعين إقرار الاتفاقية التجارية الجديدة من قبل النواب الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين لتصبح نافذة.

المصدر: أ ف ب

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