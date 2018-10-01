ترامب: الاتفاق التجاري الجديد مع كندا والمكسيك هو تحول تاريخي

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك، الذي سيحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، ووصفه بأنه "رائع" لجميع الدول.

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ونشر ترامب عدة تغريدات على "تويتر" كتب فيها "الليلة الماضية وبموجب المهلة النهائية التي حددناها، توصلنا إلى اتفاق تجارة جديد رائع مع كندا ليضاف إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المكسيك".

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new Trade Deal with Canada, to be added into the deal already reached with Mexico. The new name will be The United States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great deal for all three countries, solves the many...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2018

وقال إن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "اوسمكا" الجديد "رائع للدول الثلاث يصحح عيوب وأخطاء" اتفاق "نافتا" المعمول به منذ 24 عاما.

وأضاف ترامب أن "الاتفاق الجديد يفتح أسواقا لمزارعينا ومصنعينا" وفي الوقت ذاته يقلل العوائق التجارية "وسيجمع الدول العظمية الثلاث في منافسة مع باقي العالم، والاتفاق هو تحول تاريخي".

....deficiencies and mistakes in NAFTA, greatly opens markets to our Farmers and Manufacturers, reduces Trade Barriers to the U.S. and will bring all three Great Nations together in competition with the rest of the world. The USMCA is a historic transaction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2018

Congratulations to Mexico and Canada! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2018

بهذا السياق أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان مشترك أن "كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق مبدئي يتلاءم مع واقع القرن الواحد والعشرين".

وقال البيان إن "الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية" البديلة "لنافتا" "ستسمح بجعل الأسواق أكثر حرية والتجارة أكثر عدلا وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا".

وكان ترامب قد فرض إعادة التفاوض حول "اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" "نافتا" التي طبقت بين الدول الثلاث.

وانتقد اتفاقية "نافتا" مرارا مؤكدا، أنها تسببت بخسارة ملايين الوظائف الأمريكية، خصوصا في قطاع صناعة السيارات.

ويتعين إقرار الاتفاقية التجارية الجديدة من قبل النواب الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين لتصبح نافذة.

المصدر: أ ف ب