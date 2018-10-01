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قائد الأركان الإيرانية: المرحلة الأولى من الانتقام لهجوم الأهواز تمت وسيكون هناك مراحل أخرى

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قائد الأركان الإيرانية: المرحلة الأولى من الانتقام لهجوم الأهواز تمت وسيكون هناك مراحل أخرى
mehrnews.com/ Magid Haghdoust
رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري
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أعلن قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن المرحلة الأولى من الانتقام لهجوم الأهواز تمت، مشيرا إلى وجود مراحل ستأتي لاحقا.

ونقل مراسلنا في طهران عن باقري قوله: "المنطقة التي ينتشر فيها "داعش" شرق الفرات تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، وصواريخ الحرس الثوري أصابت منطقة بالقرب من حدود سيطرة القوات الأمريكية".

وأضاف: "لأول مرة تعبر طائراتنا المسيرة كل هذه المسافة وتنفذ مهماتها بنجاح".

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وأشار باقري إلى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية أصابت بدقة مباني صغيرة وألحقت أضرارا بالغة بها، مؤكدا مقتل عدد من قادة "داعش" نتيجة للعملية.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في سبتمبر الماضي، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: RT

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