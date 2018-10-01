 
مباشر

الأمم المتحدة: 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة لمساعدة عاجلة

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة لمساعدة عاجلة
Reuters
إندونيسيا، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv41

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بعد الزلزال الذي تلاه تسونامي في غرب جزيرة سولاويسي.

إقرأ المزيد
إندونيسيا تحصي ضحايا التسونامي وتناشد العالم مساعدتها

وأضاف المكتب في تقييمه أن بين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة حوالى 45 ألف طفل و14 ألف مسن، وهما الشريحتان الأكثر ضعفا بين السكان، وغالبا يقطنون بعيدا عن المدن حيث تتركز جهود الحكومة.

يذكر أن موجات تسونامي اجتاحت مدينتي بالو ودونغالا في جزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجة، ما أسفر عن مصرع 1203 أشخاص غالبيتهم في مدينة بالو.

وهذه ليست الكارثة الأولى التي تحل بإندونيسيا، فقد ضرب زلزال جزيرة سومطرة عام 2004، وتسبب بتسونامي اجتاح سواحل 13 دولة مطلة على المحيط الهندي، ما خلف 226 ألف قتيل بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتكاك أمريكي إيراني خطير في مضيق هرمز