الأمم المتحدة: 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة لمساعدة عاجلة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بعد الزلزال الذي تلاه تسونامي في غرب جزيرة سولاويسي.

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وأضاف المكتب في تقييمه أن بين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة حوالى 45 ألف طفل و14 ألف مسن، وهما الشريحتان الأكثر ضعفا بين السكان، وغالبا يقطنون بعيدا عن المدن حيث تتركز جهود الحكومة.

يذكر أن موجات تسونامي اجتاحت مدينتي بالو ودونغالا في جزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجة، ما أسفر عن مصرع 1203 أشخاص غالبيتهم في مدينة بالو.

وهذه ليست الكارثة الأولى التي تحل بإندونيسيا، فقد ضرب زلزال جزيرة سومطرة عام 2004، وتسبب بتسونامي اجتاح سواحل 13 دولة مطلة على المحيط الهندي، ما خلف 226 ألف قتيل بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

المصدر: أ ف ب