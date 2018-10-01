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أردوغان يريد القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية

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أردوغان يريد القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية
Reuters Umit Bektas
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستواصل عملياتها العسكرية ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردية" بهدف القضاء عليها وتأمين شرقي الفرات في شمال سوريا.

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وقال أردوغان في أولى جلسات البرلمان إن "تركيا تهدف أيضا إلى القضاء وتطهير منطقتي سنجار وقنديل العراقيتين من المسلحين الأكراد".

وتصنف أنقرة هذه الوحدات كمنظمة إرهابية وتعتبرها امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود.

المصدر: ا ف ب

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