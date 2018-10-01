الكوريون الجنوبيون يشكون التبعية للأجهزة الذكية

يتزايد قلق الكوريين الجنوبيين، من تعمق اعتمادهم على الأجهزة الإلكترونية الذكية الحديثة في الحياة اليومية.

ويعتقد كل ثمانية من أصل عشرة من الكوريين الجنوبيين، أن الناس أصبحوا يعتمدون بشكل مفرط على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

وجاء في استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة إمبرين، أن 82.8% من سكان كوريا الجنوبية، يرون أن الاعتماد على الأجهزة الذكية بات كبيرا جدا.

وشملت الدراسة، ألف شخص من مختلف الأعمار، وقال 84 % من المشاركين الذين تنحصر أعمارهم في العشرينات، إنهم قلقون من تزايد هذا الارتباط.

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وأما بالنسبة لأبناء الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من عمرهم، فتبلغ هذه النسب، 82.4 % ، 81.6 % و 80.8 % ، على التوالي.

وأكد أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم (54.7 % )، أنهم يعتمدون على الأجهزة الذكية بالكامل.

وقال حوالي 72 % ، إنهم يستخدمون الهواتف الذكية أثناء أوقات فراغهم – في عام 2016، بلغ هذا المؤشر، 61.5 % فقط.

وشغل المركز الأول، في قائمة شعبية الخدمات المقدمة على الأجهزة الذكية، استخدام خدمة الرسائل في الجوال ( 69.7 % )، وتليه مشاهدة الأخبار والتسوق بمعدل 54.1 % و 48.6 % .

المصدر: yonhapnews