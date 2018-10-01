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انفصاليو كاتالونيا يقطعون الطرق في الذكرى الأولى لاستفتاء الانفصال

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قطع آلاف الانفصاليين الكاتالونيين الاثنين طريق قطار سريع، وعددا من الطرق السريعة والشوارع في برشلونة، في الذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد.

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وبثت محطات التلفزة مشاهد لنشطاء في مجموعة "لجان الدفاع عن الجمهورية" التي تطالب بالانفصال عن مدريد ينتشرون على سكة القطار ويقطعون الطرقات، فيما أكدت إدارة شبكات الطرق قطع طريق سريع يربط بين برشلونة وبلنسية وآخر بين برشلونة ومدريد.

وكانت المجموعة قد دعت الأحد عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتظاهرات تحت شعار "لا نسيان ولا مسامحة" ونشرت صورا لطرق سريعة مقطوعة بالإطارات.

وكانت حكومة كاتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون نظمت استفتاء على الاستقلال تخللته أعمال عنف في الأول من أكتوبر 2017، رغم قرار قضائي بحظره.

وصوت نحو 90% من المشاركين بـ"نعم" لمصلحة قرار الاستقلال، ثم صوت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض سلطتها المطلقة عليه.

المصدر: وكالات

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