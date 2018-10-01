سيئول تحثّ واشنطن على طمأنة بيونغ يانغ أمنيا

اعتبرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، أنه على واشنطن اتخاذ خطوات موازية، حتى تمضي كوريا الشمالية في إجراءاتها الخاصة بنزع السلاح النووي باطمئنان.

إقرأ المزيد

وأضافت كانغ أن ما تطالب به بيونغ يانغ هو توفير الضمانات الأمنية لها، وأن عملية التفكيك النووي لا بد أن تسير متزامنة مع الضمانات الأمنية للنظام الحاكم في الشمال.

واعتبرت أن المشكلة القائمة حاليا، هي انعدام الثقة بين الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي، مضيفة أنه لابد من اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة.

وتابعت: "أرى أن مسألة إنشاء مكتب الاتصال بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ستصبح إحدى مواضيع النقاش، وأن تأسيس المكتب سيكون إجراء لبناء الثقة، وسيمثل حجر الزاوية في تحسين العلاقات بين الجانبين بصورة كبيرة".

وردا على سؤال حول مدى تأثير العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التي زارت عاصمتها مؤخرا، قالت: بالنسبة لبيونغ يانغ، فمن الصعب أن ألاحظ تأثير العقوبات.

المصدر: يونهاب