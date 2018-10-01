طهران: ضربتنا الصاروخية أكدت تصميمنا على محاربة الإرهاب

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري لتجمّع للدواعش شرقي الفرات فجر اليوم، أثبتت إرادة طهران على محاربة الإرهاب.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "ما يمكن لنا إعلانه بصراحة هو الإرادة الجدية لإيران في ضرب مقار الإرهابيين، وفجر اليوم رأينا هذه الإرادة من قبل فدائيي حرس الثورة الإسلامية".

وأعرب قاسمي عن أمله في أن "لا تكون الدولارات النفطية والتجاذبات السياسية والاقتصادية بين بعض الدول، عائقا أمام محاربة الإرهاب".

إقرأ المزيد

وشن الحرس الثوري فجر اليوم هجوما صاروخيا باليستيا على جماعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية أطلق عليها "ضربة محرم"، وتهدف إلى الانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 من الشهر الجاري، استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: وكالات