ما حقيقة سقوط صاروخين باليستيين منطلقين إلى سوريا على مدينة إيرانية؟

كذّب محافظ مدينة كرمانشاه غربي إيران الأنباء التي بثّتها وسائل إعلام عربية خليجية وأفادت بسقوط صاروخين للحرس الثوري على مدينته، من أصل 6 أطلقت على تجمّع للدواعش شرقي سوريا.

وقال هوشنك بازوبند محافظ كرمانشاه، لوكالة "إرنا" الرسمية، إن هذه المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة، ولم تسقط على مدينته أي صواريخ.

وشن الحرس الجمهوري فجر اليوم هجوما صاروخيا باليستيا على جماعات إرهابية في مدينة البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية أطلق عليها اسم "ضربة محرم"، وتهدف إلى الانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

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وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 من الشهر الجاري، استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: وكالات