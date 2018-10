ما حقيقة سقوط صاروخين باليستيين منطلقين إلى سوريا على مدينة إيرانية؟

View this post on Instagram

@eremnews . . فضيحة للحرس الثوري الإيراني.. فشل إطلاق صاروخين باتجاه سوريا يشعل السخرية من قدراته العسكرية #إرم_نيوز #تفاعل #لايكات #لايك #اخبار #احداث #الامارات #السعودية #البحرين #اليمن #الكويت #عمان #فيديو #إيران #الحرس_الثوري #الحرس_الثوري_الإيراني #سوريا #Syria