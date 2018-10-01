بدء نزع الألغام على الحدود بين الكوريتين

شرع جيشا الكوريتين في إزالة الألغام من المنطقة منزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين البلدين والبالغ عرضها نحو 4 كيلومترات.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لاتفاقات توصل إليها زعيما البلدين حول التنقيب المشترك عن رفات الجنود الذين سقطوا خلال حرب كوريا بين عامي 1950 و1953.

وحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن المنطقة العازلة قد تحوي عدة آلاف من الألغام.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى التي ستستغرق 20 يوما، نزع الألغام من "منطقة الحراسة المشتركة" في قرية الهدنة بانمونجوم، حيث عقدت القمة الأولى بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أبريل الماضي.

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وستشهد المرحلة الثانية التي ستمتد من الـ20 وحتى الـ30 من نوفمبر المقبل، إزالة الألغام من منطقة تشولوون شرق الحدود، تمهيدا لإجراء التنقيب فيها عن رفات القتلى.

وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإنه يوجد في تلك المنطقة رفات ما يقارب 500 جندي، بينهم نحو 300 ممن قاتلوا تحت راية الأمم المتحدة، ومعظمهم من الأمريكيين والفرنسيين.

ومن المتوقع أن تجري عمليات التنقيب في الفترة بين 1 أبريل و31 أكتوبر 2019.

المصدر: وكالات