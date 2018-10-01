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طهران: ضربنا تحذيرا والقادم أعظم!

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طهران: ضربنا تحذيرا والقادم أعظم!
Reuters Fars News
صواريخ إيرانية- أرشيف
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أكد محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري فجر اليوم لمعقل قادة هجوم الأهواز، كانت مجرد تحذير والقادم أعظم.

وكتب رضائي على تويتر: "الضربات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري فجر اليوم، كانت تنبيها لهؤلاء المجرمين، والعقاب الأكبر آت قريبا".

أما عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان حسين نقوي حسيني، فقال إن "قوات حرس الثورة الإسلامية، انتقمت اليوم بضربتها على "داعش"، لشهداء الأهواز وهذا انتقام من جميع الجماعات الإرهابية".

واعتبر نقوي أن رد الحرس الثوري على اعتداء الأهواز، كان مطلبا للشارع الإيراني، مؤكدا أن "الشعب ومجلس الشورى الإسلامي يدعمان هذا العمل الثوري، الذي دل على قوة قواتنا المسلحة".

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إيران تشن هجوما صاروخيا على شرقي الفرات في سوريا ثأرا لهجوم الأهواز

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني، شنه هجوما صاروخيا باليستيا على جماعات إرهابية في البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية "ضربة محرم" الهادفة للانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: وكالات

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