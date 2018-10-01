لقد وصلنا إلى القاع.. صور ماكرون تثير السخط

انتقد الجمهور الفرنسي بشدة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، بعد نشر صور ظهر فيها مع شابين من أصول إفريقية.

وقالت وكالة "سبوتنيك فرانس"، إنه تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس ماكرون إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، التي عانت من إعصار إيرما في العام الماضي.

وفي إحدى الصور، ظهر رجل نصف عار وهو يعانق ماكرون ويظهر أصبعه الوسطى للكاميرا.

وأثار الموضوع ردود فعل صاخبة في مواقع التواصل الاجتماعي، ففي تغريدة لها على تويتر، تذكرت فاليريا بويار الفتى الذي أحرج ماكرون خلال احتفال رسمي في الصيف الماضي شمال فرنسا، عندما قال له "كيف الحال يا مانو؟" فغضب الرئيس الفرنسي ورد عليه: "لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو، لست مانو ويجب أن تقول لي، السيد الرئيس".

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macronpic.twitter.com/2At2JzJGqY — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 30 сентября 2018 г.

وتستغرب المستخدمة كيف سمح ماكرون بعد ذلك، للشاب الأسمر بهذا التصرف غير اللبق في الصورة.

وكتب روبرت مينار: "تقريبا لم يبق أي شيء. فقط أشلاء الكرامة، التي فقدت في ليلة من الابتذال. لقد أصبحت بدلة رئيس الدولة واسعة جدا".

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*.....

Il reste 3ans1/2 ..pour le remplir un peu plus..😡🤢🤮.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018 г.

وكتب غابريئيل روبين: "ما يدهشني في هذه الصورة هو حقيقة أن ماكرون لم يطلب من الشابين ارتداء ملابس محتشمة، وهو رئيس دولة ويجب أن يستقبل مع بعض الاحترام" .

وقال كريم أوشيخ: "لقد وصلنا إلى القاع. الآن اقتنعت أن ماكرون لا يستطيع شغل منصبه".

On touche le fond !

Je ne supporte plus de voir la fonction présidentielle rabaissée avec autant de désinvolture.

Je suis convaincu désormais de l’incapacité morale du chef de l’État à exercer sa charge.

Emmanuel #Macron doit en tirer toutes les conséquences.#Démissionpic.twitter.com/cAMf334Icz — Karim Ouchikh (@OuchikhKarim) 30 сентября 2018 г.

المصدر: نوفوستي