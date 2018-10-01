مقتل شخصين وإصابة 120 بإعصار "ترامي" في اليابان

قتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 120 آخرين جرّاء إعصار "ترامي" الذي ضرب اليابان أمس الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الإعصار "ترامي" المصنف كعاصفة مدارية من الدرجة الأولى، تسبب بمقتل شخصين أحدهما بانهيار أرضي في توتوري غربي البلاد، فيما توفي الآخر نتيجة غرقه في مياه السيل في ياماناشي غربي العاصمة طوكيو.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك شخصين آخرين في عداد المفقودين وأن الكهرباء انقطعت عن نحو 400 ألف منزل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أكثر من 230 رحلة ألغيت معظمها في شمال اليابان.

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وأعلن مطار كانساي الدولي في أوساكا غربي اليابان أنه أعاد فتح مدارجه كما كان مقررا في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش) بعدما أغلقت في الساعة 11 صباح يوم الأحد.

وكانت السلطات اليابانية قد وجهت يوم أمس نداء إلى أكثر من 4.3 مليون شخص بإخلاء منازلهم ومغادرة المناطق التي يقطنونها بسبب إعصار "ترامي".

وألغيت 1126 رحلة جوية داخلية بين مختلف المناطق اليابانية، كما تم تعليق حركة القطارات بشكل كامل بين طوكيو والمناطق الغربية والجنوبية الغربية.

المصدر: وكالات