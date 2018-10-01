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تركيا ترمم ضريح النجاشي في إثيوبيا

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تركيا ترمم ضريح النجاشي في إثيوبيا
turkpress.co
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أعلنت مؤسسة "تيكا" التركية للإنشاءات أنها استكملت ترميم وصيانة ضريح النجاشي أصحمة بن أبجر، ملك الحبشة وأضرحة 15 صحابيا في قرية النجاشي القريبة من مدينة مكلة الإثيوبية.

وإضافة إلى ترميم وصيانة أضرحة النجاشي والصحابة، قامت وكالة "تيكا" بترميم مسجد يقع قرب ضريح النجاشي، وطريق الصحابة الرابط بين المسجد والضريح.

ولفتت الوكالة التركية إلى أن "المعالم الثقافية في أي مكان حول العالم تساهم في تعزيز التعاون بين الشعوب والمجتمعات".

يذكر أن قرية النجاشي تحظى بمكانة خاصة في التاريخ الإسلامي، لأنها كانت ملاذا للرعيل الأول من الصحابة الذين هاجروا إليها هربا من مضايقات مشركي قريش في مكة المكرمة.

وعند لجوء مجموعة من الصحابة قبل 14 قرنا، إلى الحبشة التي تسمى إثيوبيا في الحاضر، كان يحكمها ملك اشتهر بالعدل والصلاح، وهو أصحمة النجاشي، الذي استضاف الصحابة وكرّمهم.

واعتنق أصحمة النجاشي الإسلام في ما بعد وتوفي في السنة التاسعة 9 للهجرة، ودفن في القرية التي كان يقطنها المسلمون حينها.

المصدر: وكالات

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