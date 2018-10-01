واشنطن وأوتاوا تتبنيان صيغة معدّلة من اتفاق "نافتا" للتجارة

أعلنت الولايات المتحدو وكندا توصل مفاوضيهما الليلة الماضية إلى اتفاق حول وثيقة معدلة جديدة، من شأنها أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية المعروفة بـ"نافتا".

وأشار البلدان في بيان مشترك إلى أن الاتفاق الجديد سيطلق عليه "اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (United States-Mexico-Canada Agreement, .(USMCA

ورحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالاتفاق، قائلا للصحفيين: "هذا يوم جيد لكندا".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدرين على اطلاع، أن زعماء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيوقعون على الاتفاقية المعدلة الجديدة بحلول شهر ديسمبر، مما يبقي هذه الاتفاقية على صيغة ثلاثية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب بتعديل شامل لهذه الاتفاقية التي أقرّت قبل 25 عاما معتبرا أنها "كارثة" للولايات المتحدة.

وقال ترامب الأربعاء "لا نتفاهم مع مفاوضيهم" في إشارة إلى كندا، بينما سارع ترودو للرد قائلا: "الكنديون مفاوضون أشداء، كما ينبغي أن نكون (...) لن نوقع اتفاقا سيئا لكندا".

والرهانات السياسية كانت مرتفعة في الولايات المتحدة وكندا، فترامب يحتاج أن يكون في موقف قوي قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، فيما ترودو لا يريد أن يظهر وأنه قدم تنازلات قبيل انتخابات عامة العام المقبل.

المصدر: أ ف ب + وكالات