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7 قتلى في معركة داخل سجن بغواتيمالا

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7 قتلى في معركة داخل سجن بغواتيمالا
Reuters
غواتيمالا- أرشيف
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قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرون أمس الأحد، إثر أعمال شغب في سجن مدينة فرايهانيس الغواتيمالية قرب عاصمة البلاد غواتيمالا سيتي.

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وذكر موقع Prensa Libre الغواتيمالي، أن الخلاف بدأ بمشاجرة بين السجناء، ليتحول بعد ذلك إلى عراك عنيف تخلله إطلاق نار.

وأشار الموقع إلى أن القتلى سقطوا بطلقات نارية، وأن أحد حراس السجن عثر بعد تفريق السجناء على مسدس استخدمه أحدهم في العراك.

المصدر: نوفوستي

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