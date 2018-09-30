عرض في مطعم الشيف التركي نصرت يتسبب بحروق لـ 5 أشخاص

وقع حادث في مطعم الشيف التركي الشهير نصرت غوكشيه، المعروف باسم "سيد الملح"، في إسطنبول أثناء عرض بالنار أدى إلى إصابة 5 أشخاص بحروق.

ووثّق رواد المطعم الحادثة من خلال فيديوهات نشروها عبر موقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام.

ويظهر في مقاطع الفيديو النيران وهي تخرج عن السيطرة أثناء عرض، يؤديه موظفو المطعم الشهير "ستيك هاوس" عند تقديمهم اللحوم للزبائن ما تسبب بإصابة 3 زبائن بحروق، بالإضافة إلى موظفين في المطعم.

ويظهر المقطع المصور نشوب النار في ملابس سائحة وزوجها وزائر آخر كان يجلس بقربهما، ما أدى إلى إصابتهم بحروق شديدة.

المصدر: وكالات