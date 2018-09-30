وزير الخارجية البريطاني: أين الثقة والمثل العليا للحلم الأوروبي؟

دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الاتحاد الأوروبي لعدم التحول إلى سجن " على غرار الاتحاد السوفيتي"، في إشارة منه للعقبات التي تضعها بروكسل أمام خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال هانت متحدثا في مؤتمر حزب المحافظين: "ماذا حصل مع الثقة والمثل العليا للحلم الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي أنشئ لحماية الحرية.. فإنّ مَن منع الناس من المغادرة كان الاتحاد السوفيتي".

وشن هانت هجوما عنيفا على سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمفاوضات مع بريطانيا على بريكست، مؤكدا أن بروكسل "تعاقب" المملكة المتحدة على قرارها ترك الاتحاد.

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وأضاف: "الدرس الذي يستحضره التاريخ واضح، فإذا حولتم الاتحاد الأوروبي إلى سجن، فلن تنخفض بذلك الرغبة في المغادرة، بل ستنمو، ولن نكون السجين الوحيد الذي يريد الهرب.. إذا رفضتم يد الصداقة التي مدتها رئيسة وزرائنا (تيريزا ماي)، فسوف تديرون ظهوركم لشريك أعطى أوروبا قدرًا أكبر من الأمن، ومزيدا من الحرية وفرصا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ".

وانتقد وزير الخارجية البريطاني مقترحات الاتحاد الأوروبي للإبقاء على إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي من أجل تنفيذ اتفاق "الجمعة الحزينة"، قائلا إن بريطانيا لن توافق أبدا على ظهور حدود على أراضيها.

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