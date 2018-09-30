فنزويلا تتهم فرنسا بالسعي إلى تغيير نظامها

اتهمت فنزويلا فرنسا بالسعي لتغيير النظام بالقوة في كراكاس، عبر دعمها لمبادرة ست دول أمريكية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا.

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية: "تعبر فنزويلا عن رفضها الشديد لموقف حكومة الجمهورية الفرنسية الداعم للمبادرة المغرضة من قبل مجموعة من الحكومات.. التي تعمل على استخدام المنظمات الدولية لتغيير الحكومة بالقوة".

واعتبر البيان أن "الهدف من مهاجمة فنزويلا بخلفية شعبوية هو لتحسين صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ويأتي هذا البيان ردا على إعلان الرئاسة الفرنسية، أمس السبت، دعمها للمبادرة التي تقدمت بها، الأربعاء الماضي، 5 دول من أمريكا اللاتينية، وهي البيرو والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وباراغواي، إضافة إلى كندا، للمحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بإجراء تحقيق لكشف ما إذا كانت السلطات الفنزويلية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية.

وعبرت الرئاسة الفرنسية في بيان عن قلقها إزار الوضع في فنزويلا، مشيرة إلى أن فرنسا "تعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد الوقائع التي أدت إلى هذه الأزمة، وبالتالي إيجاد حل لها".

ودعت باريس إلى السلطات الفنزويلية إلى "الدخول في حوار مع المعارضة بشكل يعيد العمل الديمقراطي إلى المؤسسات، ويوجد حلا للأزمة السياسية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي".

المصدر: أ ف ب